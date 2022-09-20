Имя для кота – талисмана фестиваля ко Всероссийскому дню туризма выберут в Петербурге

В Петербурге выбирают имя котику-талисману фестиваля ко Дню туризма. Фото: t.me/visit_petersburg

Главным символом фестиваля, посвященного Всероссийскому дню туризма, стал эрмитажный кот – вот только пока еще безымянный. Накануне праздника горожанам предлагают придумать талисману оригинальное имя.

– Образ четвероногого хранителя Эрмитажа создан специально для события. Свои варианты можно предлагать в комментариях под постом центра развития туризма VisitPetersburg, – сообщают в Правительстве Санкт-Петербурга.

Образ рыжего котика используется в оформлении культурных, спортивных и туристических сюжетов. Попадет хвостатый музейный хранитель и на большой экран – в одном из павильонов на Дворцовой площади покажут его 3D-изображение.

Автор лучшего имени определится голосованием в соцсетях. Оно продлится три дня и завершится 22 сентября, когда подведут итоги конкурса. Сам фестиваль состоится с 23 по 25 сентября, гостей ждут на Дворцовой площади.