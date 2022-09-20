Около 1,2 тысячи новых трамваев и троллейбусов получит Петербург

1,2 тысячи новых трамваев и троллейбусов получит Петербург в течение шести лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург получит около 1,2 тысячи новых троллейбусов и трамваев. Их поставят в городе в течение ближайших шести лет. Об этом 20 сентября 2022 года заявил заместитель председателя комитета по транспорту Ренат Ягудин.

- Петербург получит 596 новых трамваев и 587 троллейбусов. Из них - 207 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, - сообщили в комитете.

С начала 2022 года город подписал контракты на поставку 286 троллейбусов, а также 192 "умных" трамваев, система которых контролирует состояние водителя и помогает ему во время движения. Первые такие машины уже можно встретить на улицах Петербурга.

Также 1 октября на Кронверкском проспекте под открытым небом пройдет большой трамвайный праздник.