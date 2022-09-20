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Дом. Семья20 сентября 2022 14:36

В Ленинградском зоопарке пройдет День урожая 24 сентября

Обитателей зоосада накормят тыквами и яблоками
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
День урожая пройдет в Ленинградском зоопарке 24 сентября / Фото: Ленинградский зоопарк

День урожая пройдет в Ленинградском зоопарке 24 сентября / Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке Санкт-Петербурга пройдет День урожая. Праздник состоится 24 сентября 2022 года и станет завершением традиционной акции "Дары осени". В этот день вольеры обитателей зоопарка украсят яркими листьями, а зверюшки полакомятся сочными ягодами и тыквами, которые передали им жители Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

- Вы посмотрите, как белая медведица Хаарчаана, крупные копытные и даже маленькие грызуны будут с удовольствием уплетать сезонные лакомства и использовать их для игр и укрытий, - сообщили в зоопарке.

Для гостей зоопарка в этот день пройдет большая программа. Посетители смогут не только понаблюдать за животными, поедающими осенние лакомства, но и посетить временные экспозиции, интерактивные программы, квесты и увидеть прогулки питомцев.