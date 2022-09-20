«Беседку» из фильма «Брат» на Смоленском лютеранском кладбище Петербурга отреставрируют

«Беседку» из фильма «Брат» на Смоленском лютеранском кладбище ждут противоаварийные работы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге отреставрируют "беседку" на Смоленском лютеранском кладбище на Васильевском острове, ставшую известной благодаря культовой картине Алексея Балабанова "Брат". Склеп до сих пор является точкой притяжения жителей и гостей города. Противоаварийные работы должны пройти до наступления морозов. Об этом 20 сентября 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Во время изучения состояния склепа специалисты реставрационных мастерских провели комплексные научные исследования. Эксперты обследовали металлический каркас склепа, его фундамент, напольное покрытие, а также надгробные памятники, - пишет издание.

Несмотря на то, что блоки фундамента деформированы, они не влияют на несущую способность беседки. А все остальные конструкции склепа в аварийном состоянии. Вскоре специалисты проведут противоаварийные работы, а уже после займутся реставрацией.