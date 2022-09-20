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Общество20 сентября 2022 19:50

«Беседку» из фильма «Брат» на Смоленском лютеранском кладбище Петербурга отреставрируют

Вскоре мемориальный памятник ждут противоаварийные работы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
«Беседку» из фильма «Брат» на Смоленском лютеранском кладбище ждут противоаварийные работы

«Беседку» из фильма «Брат» на Смоленском лютеранском кладбище ждут противоаварийные работы

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге отреставрируют "беседку" на Смоленском лютеранском кладбище на Васильевском острове, ставшую известной благодаря культовой картине Алексея Балабанова "Брат". Склеп до сих пор является точкой притяжения жителей и гостей города. Противоаварийные работы должны пройти до наступления морозов. Об этом 20 сентября 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Во время изучения состояния склепа специалисты реставрационных мастерских провели комплексные научные исследования. Эксперты обследовали металлический каркас склепа, его фундамент, напольное покрытие, а также надгробные памятники, - пишет издание.

Несмотря на то, что блоки фундамента деформированы, они не влияют на несущую способность беседки. А все остальные конструкции склепа в аварийном состоянии. Вскоре специалисты проведут противоаварийные работы, а уже после займутся реставрацией.