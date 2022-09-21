Человеческий череп с номером нашли на Васильевском острове

Череп со спиленной верхушкой нашли на Васильевском острове. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Странную и страшную находку сделали 20 сентября жители Василеостровского района Петербурга. На газоне у дома на Наличной улице они обнаружили человеческий череп. Причем не просто череп, а пронумерованный. На место ЧП выехала полиция и эксперты.

- Череп оказался без верхней части черепной коробки, а внутри был написан номер 95. Остальные числа не читались - пишет «Мойка 78».

По предварительным данным, череп мог служить наглядным пособием в одном из медицинских или научных вузов. Сейчас полицейские отсматривают записи с камер наблюдения и пытаются установить, кто бросил череп на улице. Пока вопросов у правоохранительных органов больше, чем ответов.

Останки направлены в морг.