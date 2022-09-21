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Общество21 сентября 2022 10:36

Проверка системы оповещения пройдет в Петербурге

Сирены завоют утром 5 октября
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Системы оповещения проверят утром 5 октября.

Системы оповещения проверят утром 5 октября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Проверка городской системы оповещения пройдет в Петербурге 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба Городского мониторингового центра. Сирены по традиции включатся с утра. Этому будет предшествовать текстовое предупреждение.

- Слова «Внимание! Внимание! Внимание!» прозвучат из громкоговорителей в 10:30, - говорится в сообщении.

Проверка завершится в течение получаса.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к тестированию системы и не пугаться громких сигналов.