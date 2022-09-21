Проверка системы оповещения пройдет в Петербурге

Системы оповещения проверят утром 5 октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Проверка городской системы оповещения пройдет в Петербурге 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба Городского мониторингового центра. Сирены по традиции включатся с утра. Этому будет предшествовать текстовое предупреждение.

- Слова «Внимание! Внимание! Внимание!» прозвучат из громкоговорителей в 10:30, - говорится в сообщении.

Проверка завершится в течение получаса.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к тестированию системы и не пугаться громких сигналов.