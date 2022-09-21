Женщина стреляла из винтовки в школьников с крыши дома на севере Петербурга

В Приморском районе женщина стреляла по школьникам. Фото: Росгвардия Петербурга.

Сотрудники Росгвардии задержали жительницу Приморского района, которая стреляла по школьникам из пневматической винтовки с крыши своего частного дома. Причиной недовольства женщины стала ссора с мальчишками, которые играли в футбол на школьном стадионе. Их мяч попал к ней на участок. Школьники полезли за ним и сломали женщине забор. Тогда дама взялась за оружие.

- Сегодня около 09:20 наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что неизвестная женщина с крыши частного дома стреляет в сторону детей, играющих в футбол на школьном стадионе, - сообщает пресс-служба петербургского управления Росгвардии.

Вызов в ведомство поступил от сотрудников лицея, нажавших тревожную кнопку. Они и рассказали подробности прибывшим на место гвардейцам.

Те быстро установили и задержали подозреваемую. Женщину отвезли в полицию, винтовка отправилась вместе с ней. Сейчас решается вопрос о привлечение суровой петербурженки к ответственности.