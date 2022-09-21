Платные парковки принесут в бюджет Петербурга 2 млрд рублей в 2023 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

21 сентября 2022 года в комитете по финансам Санкт-Петербурга обсудили новый бюджет города на 2023-2025 годы. По плану, в 2023 году платные парковки должны принести в казну Северной столицы 2 миллиарда рублей.

- По плану в 2023 году платные парковки в Санкт-Петербурге должны принести в бюджет города 2 миллиарда рублей, - отметили за заседании.

Причем, эта сумма рассчитана только исходя из стоимости непосредственно парковок в платных зонах, которые уже охватили весь Центральный район города. Возможные штрафы за неоплаченную парковку в этот план не входят.

Что касается 2022 года, то доход города от платных парковок должен достигнуть 878,6 миллионов рублей.

В целом ожидается, что будущий год принесет в бюджет Северной столицы 1 триллион 57 миллиардов рублей. При этом расходы на 112,9 миллиардов больше.