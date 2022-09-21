Десять общественных пространств откроют в Красногвардейском районе Петербурга в 2023 году

10 общественных пространств появится в Красногвардейском районе в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в 2023 году появятся десять новых общественных пространств. В основном они будут расположены в микрорайонах новой жилой застройки для создания комфортной среды для местных жителей. Об этом 21 сентября 2022 года сообщили в районной администрации.

- Продолжается наша работа по формированию комфортной городской среды к 50-летию района в 2023 году. В этом — мы открыли Заневский парк, к концу года откроем пешеходную часть набережной Охта-Оккервиля и закончим благоустройство первого этапа Новоохтинского парка. В следующем году в рассказал мы планируем благоустроить 10 новых общественных пространств, — подчеркнул глава районной администрации Евгений Разумишкин.

Так, летом в Цветом огороде начнут создавать Пейзажный парк. А в Новой Охте закончится благоустройство Новоохтинского парка, которое началось этим летом. Вскоре в парке появятся зона для скейтеров и площадка для выгула собак.