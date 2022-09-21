Пулковское шоссе встало в жесткую пробку в сторону Петербурга вечером 21 сентября

Пулковское шоссе встало в пробку в сторону Петербурга вечером 21 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Пулковском шоссе Санкт-Петербурга снова пробка. Затор образовался вечером 21 сентября 2022 года в сторону города. Причиной в очередной раз стали ремонтные работы, а также пара аварий. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- Зафиксирована необычно плотная пробка на Пулковское шоссе от мемориального комплекса Пулковский Рубеж до КАД. Пробка растянулась на 5,5 километров, - сообщает сервис.

Отмечается, что в пробке можно потерять 51 минуту, когда обычно этот участок автомобилисты проезжают за 17 минут.

Также небольшой затор наблюдается на Пулковском шоссе в сторону от аэропорта. Движения затруднено от Кольцевой автодороги.

В целом по городу обычные для этого времени в среду 6 баллов. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 21 часу достигнут 2 баллов.