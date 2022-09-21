Плавучий ресторан в виде кита в Петербурге выставили на продажу

Ресторан в виде кита на проспекте Обуховской Обороны выставили на продажу за 35 млн рублей / Фото: Авито

Известный плавучий ресторан в виде кита, который расположен на Неве на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге, выставили на продажу. За необычное судно его владелец просит 35 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте "Авито" еще 16 сентября 2022 года.

- Предлагается к продаже ресторанный комплекс на дебаркадере, размер дебаркадера 65 метров в длину и 14 метров в ширину, практически все новое, - говорится в объявлении.

У ресторана три палубы и трюм в 2,8 квадратных метров. На судне имеется ресторан, банкетный зал, бар, а также бар-караоке. Отмечается, что из-за того, что плавучий ресторан не используется, ему требуется ремонт.