Работу по поиску мужчин, уклоняющихся от военной службы, активизируют в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

21 сентября 2022 года правительство Санкт-Петербурга во главе с губернатор Александром Бегловым провело совещание о частичной мобилизации, объявленной в стране. Вместе с главами районов и военным комиссариатом они обсудили все шаги действий, в том числе по поиску тех мужчин, которые уклоняются от военной службы. Об этом рассказали в Смольном.

- Будет активизирована работа по установлению местонахождения граждан, уклоняющихся от военной службы, - рассказали в городской администрации.

Беглов дал поручение, чтобы администрации районов Петербурга и администрации муниципальных образований оказали в этом содействие военным комиссариатам.

Напомним, что в России призовут 300 тысяч человек. Сколько именно жителей Петербурга попадут под частичную мобилизацию пока не сообщается.