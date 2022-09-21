Финляндия готовит полный запрет на въезд для россиян

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что страна готовит полный запрет въезда россиянам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Финляндия собирается ввести полный запрет на въезд для российских граждан. Об этом 21 сентября 2022 года заявил глава Министерства иностранных дел страны Пекка Хаависто, пишет финское издание Iltalehti. Страна начала уже подготовку национального решения.

- Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил, - пояснил глава МИД.

Сейчас официальной частью решения уже занимаются специалисты различных министерств. Хаависто отметил, что Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян с шенгенскими визами, выданными им в других странах.