Главу КГИОП Петербурга Сергея Макарова задержали после обысков

Главу КГИОП Макарова задержали после обысков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга задержали. Об этом 21 сентября 2022 года сообщает "Деловой Петербург". Сообщается, что перед этим утром у него дома прошли обыски.

- Сейчас Макаров с адвокатом находится у следователей. По предварительным данным, действия правоохранительных органов связаны с уголовным делом о превышении полномочий, - пишет издание.

Официального подтверждения информации о задержании Макарова пока что нет. Но ранее следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками КГИОП в связи со сносом исторических зданий в городе. Этот вопрос на контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин.