Петербуржец установил мировой рекорд, пойдя 30 метров на руках

Максиму 33 года. Фото: соцсети

Необычный мировой рекорд установил житель Петербурга. 33-летний Максим Парфенов прошел на руках 32,5 метров и сделал это за полминуты. Таких результатов не было ни у кого в мире. Достижение уже занесли в книгу рекордов «Интеррекорд».

- Я узнал, что есть такой рекорд в России и решил попробовать. Сам я тренер по фитнесу, регулярно занимаюсь. Вот и решил себе вызов, сделать это. Получилось с первого раза. Оказалось, что это также приятно, как побеждать в соревнованиях, - рассказал Максим Парфенов.

Теперь Максим жаждет новых побед и планирует побить новые акробатические и силовые рекорды. Сам петербуржец работает тренером и даже снимается в кино.