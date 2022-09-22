Товарный поезд снес BMW X5 на Волхонском шоссе

На Волхонском шоссе BMW подлез под поезд. Фото: vk.com/spb_today

Товарный поезд снес на переезде черный BMW X5. Иномарка встала слишком близко к путям и проходивший мимо вагон утащил машину за собой. Состав остановили. А поскольку дело было на Волхонском шоссе, в пробку тут же встало все шоссе у Новогорелово.

- Волохонка встала. Слабоумие распространяется как ОРЗ, - печально иронизируют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» застрявшие в пробки водители.

В комментариях пользователи соцсетей удивляются, как можно не заметить огромный поезд и шутят по поводу правил езды на определенной марке авто.

А на Волхонском шоссе тем временем копится пробка.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате ДТП нет.