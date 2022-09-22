Движение транспорта ограничат в семи районах Петербурга с 23 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни ограничат проезд транспорта в семи районах города. Об этом жителям Северной столицы сообщили в государственной административно-технической инспекции. Перекрытия запланировано провести 23 и 24 сентября 2022 года в связи с различными работами.

- С 24 по 26 сентября будет ограничен проезд в Адмиралтейском районе по проезду без названия между Подъездным переулком и Винокурцевским проездом; В Василеостровском районе с 23 по 30 сентября будет ограничен проезд по Уральской улице от проспекта КИМа до Наличной улицы, - рассказали в ГАТИ.

Помимо этого, в Калининском районе с 24 сентября по 14 октября будет проблематично проехать по по улице Гидротехников у дома 1 по улице Обручевых, а с 24 сентября по 29 октября по улице Жукова от Феодосийской улицы до Кондратьевского проспекта.

Также ограничения запланированы Колпинском, Кронштадтском, Невском и Петродворцовом районах. Полную информацию и перекрытиях и схемах проезда можно узнать на сайте ГАТИ.