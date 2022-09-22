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Дом. Семья22 сентября 2022 13:35

Мрак и Сумрак стали новыми питомцами Ленинградского зоопарка

Трехмесячные волчата уже привыкли к новому месту жительства
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мрак и Сумрак отъедаются. Фото: с видео Ленинградский зоопарк

Мрак и Сумрак отъедаются. Фото: с видео Ленинградский зоопарк

Долгожданное пополнение в Ленинградском зоопарке. Двух волчат перевезли из Псковской области. Животные появились на свет в зоопарке «Зооград». Сейчас малышам всего три с половиной месяца, но они уже проявляют характер.

Специалисты Ленинградского зоопарка отмечают, что волчата очень быстро вырастут красивыми и гордыми волками. С представителями волчьего племени уже познакомился старейший сотрудник учреждения Дмитрий Васильев.

- Волчата умны, здоровы, прекрасно себя чувствуют и активничают, - отметил он.

Желающих познакомиться с новыми питомцами Ленинградского зоопарка приглашают как можно скорее исполнить свое желание, пока представители семейства псовых не превратились во взрослых особей.