Мрак и Сумрак стали новыми питомцами Ленинградского зоопарка

Мрак и Сумрак отъедаются. Фото: с видео Ленинградский зоопарк

Долгожданное пополнение в Ленинградском зоопарке. Двух волчат перевезли из Псковской области. Животные появились на свет в зоопарке «Зооград». Сейчас малышам всего три с половиной месяца, но они уже проявляют характер.

Специалисты Ленинградского зоопарка отмечают, что волчата очень быстро вырастут красивыми и гордыми волками. С представителями волчьего племени уже познакомился старейший сотрудник учреждения Дмитрий Васильев.

- Волчата умны, здоровы, прекрасно себя чувствуют и активничают, - отметил он.

Желающих познакомиться с новыми питомцами Ленинградского зоопарка приглашают как можно скорее исполнить свое желание, пока представители семейства псовых не превратились во взрослых особей.