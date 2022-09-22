Необычная рыбалка на самокаты прошла на Обводном канале в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге жители города стали очевидцами необычной рыбалки на Обводном канале. Несколько мужчин вместе с водолазом вытащили из воды не гигантского карпа, не золотую рыбку, а электросамокат. На какую наживку им удалось поймать такую "рыбеху", не уточняется. Об этом сообщает группа "ДПТ и ЧП СПб".

- Необычную рыбалку наблюдали петербуржцы у Предтеченского моста - из Обводного канала водолаз и несколько мужчин с тросом вылавливали электросамокаты, - сообщает группа.

Мужчина в водолазном костюме какое-то время шарил по дну. Найдя нужную "рыбку", прикреплял ее к тросу, а мужчины, стоявшие у моста, тянули добычу наверх. Отмечается, что из воды вытащили как минимум два электросамоката.

Как именно оказались самокаты в канале, не уточняется. Также неизвестно, являются ли "рыбаки" сотрудниками кикшеринга или просто активистами, решившими почистить канал.