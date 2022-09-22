Жесткая драка произошла на дороге у Владимирского собора в Петербурге

Жесткая драка произошла у Владимирского собора в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге произошла жесткая драка в самом центре города. Днем 22 сентября 2022 года жители Северной столицы стали очевидцами потасовки на проезжей части прямо у Владимирского собора. Свидетели сняли все происходящее на видео и поделись кадрами в социальной сети.

- Прямо у храма. Полный плинтус, - возмутились пользователи сети.

Что именно не поделили мужчины, неизвестно. Дрались ли прохожие или водители автомобилей, поссорившиеся на дороге, также не сообщается. На кадрах видно, что мужчины яро размахиваю кулаками и швыряют друг друга на землю. При этом прохожие никак не реагируют на происходящее, а просто смотрят.

- Равнодушие людей просто убивает, - отметили комментаторы.

Чем закончилась драка, на данный момент неизвестно.