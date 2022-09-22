Две яхты арестовали в Петербурге за неуплату пошлин на 20 млн рублей

У жителя Петербурга забрали арендованную в Эстонии яхту. Фото: пресс-служба Балтийской таможни.

Сотрудники Балтийской таможни изъяли у жителей Петербурга две яхты, за которые не были уплачены таможенные пошлины. Оба арендованных в Эстонии судна хозяева ввезли из-за границы якобы для личных целей по процедуре временного ввоза. Но на деле сдавали яхты в прокат, о чем были обязаны известить таможню.

- Сумма неуплаты таможенных платежей по коммерческому использованию транспорта составила 7 217 989 рублей, - сообщает пресс-служба Балтийской таможни.

Вторую арендованную у той же эстонской фирмы яхту ввез в Петербург 30-летний уроженец Тольятти. Теперь он должен заплатить в бюджет 13,5 миллионов рублей.

Оба судна задержаны до уплаты таможенных пошлин. В отношении предприимчивых петербуржцев возбуждены уголовные дела об уклонении таможенных платежей в особо крупном размере.