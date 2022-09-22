Петербург заключил 15 контрактов на поставку техники для зимней уборки на 3,1 млрд рублей

Заключено 15 контрактов на поставку техники для зимней уборки петербургских дворов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург привезут почти 1 тысячу единиц техники и 419 оборудования для зимней уборки городских дворов от снега и наледи. Город уже заключил 15 контрактов на сумму более 3,1 миллиардов рублей. Об этом 22 сентября 2022 года сообщили в жилищном комитете города.

- Вся закупаемая техника отечественного и белорусского производства. Это 502 трактора «Беларус-82.1» с отвалом, погрузочным и щеточным оборудованием, 315 тракторов «Беларус-320» с отвалом и щеточным оборудованием, 57 мини-погрузчиков МКСМ 1200М «Четра» и 63 мини-погрузчика ANT 1000.01-09, - рассказали в комитете.

Отмечается, что технику закупают с учетом специфики каждого района. Это компактные мини-погрузчики, которые легко маневрируют и смогут быстро убирать дворы, особенно в центре города. Тракторы больше предназначены для спальных районов.

Техника должна поступить в город в ближайшие недели.