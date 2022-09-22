150 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в Петербурге

В Петербурге заработали 150 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге заработали 150 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. До конца года в городе установят еще 150 штук. Таким образом в Северной столице за дорожной обстановкой будут следить около 900 комплексов. Об этом 22 сентября 2022 года сообщили в Смольном.

- Комплексы ФВФ дисциплинируют водителей и мотивируют их снижать скорость там, где этого требует установленный режим. Мы фиксируем положительную динамику по снижению аварийности на дорогах ежемесячно. Именно поэтому продолжим наращивать количество камер на аварийно-опасных участках, - отметила глава комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова.

В 2023 году количество комплексов, фиксирующих превышение скорости и другие нарушения водителей будет более 1,2 тысячи. Вся информация с камер поступает в ЦАФАП УГИБДД, а после рассмотрения инспекторы выносят решения о штрафах.