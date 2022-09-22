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Происшествия22 сентября 2022 15:01

В Ленобласти мужчина до смерти забил бутылкой 80-летнюю бабушку

Преступника задержали спустя три года
Анастасия НУРАДИЛОВА
Убивший бабушку мужчина задержан спустя три года.

Убивший бабушку мужчина задержан спустя три года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области завершилось расследование дела о смерти 80-летней женщины. Тело пожилой жительницы Тосненского района было найдено в частном доме в сентябре 2019 года. Преступление трехлетней давности раскрыли в этом месяце.

В случившемся обвиняют 39-летнего местного жителя, знакомого погибшей. Он задержан.

- Раскрыть дело помогла экспертиза запаховых следов человека, которые были оставлены на предметах, изъятых с места происшествия, - рассказали в пресс-службе СК Ленобласти.

Известно, что мужчина пришел в гости к жертве без приглашения. Он несколько раз ударил бутылкой и руками пожилую знакомую по голове и лицу. После того, как женщина потеряла сознание, преступник забрал найденные в доме деньги и сбежал. Потерпевшая скончалась на месте. Дело направлено в суд.