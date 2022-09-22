Клещи покусали 368 жителей Петербурга с 16 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несмотря на то, что уже изрядно похолодало, клещи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области еще есть. Так, за неделю с 16 по 22 сентября 2022 года "кровососы" покусали 368 жителей города, из них 36 детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Северной столицы.

- В черте Петербурга зафиксировано 49 случаев укусов. В основном - 24 укуса - в Курортном районе, еще девять случаев в Пушкинском, четыре в Петродворцовом, по два в Выборгском, Кировском, Красносельском и Приморском и по одному укусу в Калининском, Невском, Фрунзенском и Кронштадтском районах, - рассказали в ведомстве.

За эту неделю случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом или боррелиозом не было. Всего с начала сезона 33 человека подхватили энцефалит и 257 боррелиоз.