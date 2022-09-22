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Происшествия22 сентября 2022 15:41

Блокадница по ошибке лишилась квартиры в Петербурге

В договоре купли-продажи 82-летней пенсионерки сейчас разбирается прокуратура
Анастасия НУРАДИЛОВА
Жительница блокадного Ленинграда лишилась квартиры.

Жительница блокадного Ленинграда лишилась квартиры.

Фото: Иван МАКЕЕВ

82-летняя блокадница осталась без квартиры в Санкт-Петербурге. Женщине принадлежала однушка в Выборгском районе, но в августе этого года пенсионерка продала свое единственное жилье. При этом, она не до конца понимала условия подписанного договора, плохо знала покупателя. Но когда пришло осознание произошедшего, она забила тревогу.

- Жительница обратилась в прокуратуру Петроградского района. По ее обращению уже проведена проверка, - рассказали в надзорном ведомстве.

Чтобы защитить права блокадницы, прокурор района направил иск о признании недействительным договора купли-продажи жилья в Выборгский районный суд. Заявление находится на рассмотрении.