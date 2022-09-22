Игорь Бутман откроет джаз-клуб в Петербурге 23 сентября

Известный музыкант Игорь Бутман откроет в Санкт-Петербурге джаз-клуб. Это будет уже второе заведение джаза музыканта в стране. Первый клуб работает в Москве с 1999 года. Об этом 22 сентября 2022 года рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- Первый такой джаз-клуб был открыт в Москве в 1999 году и стал легендарной концертной площадкой, центром джазового искусства. С момента своего основания клуб на Таганке ежегодно входит в топ-150 мировых джазовых клубов по версии знаменитого издания Downbeat. Уже третье десятилетие подряд клуб пропагандирует джазовое искусство и регулярно проводит выступления мировых звезд джаза, - рассказал Пиотровский.

В Петербурге джаз-клуб расположится на канале Грибоедова. Отрытие состоится 23 сентября, но для гостей заведение распахнет двери лишь 1 октября.