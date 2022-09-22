Подросток сломал 12-летнему мальчику грудную клетку в школе в Петербурге

12-летнему мальчику сломали грудную клетку в школе в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 12-летнему мальчику проломили грудную клетку в школе. Вечером 21 сентября 2022 года в травмпункт Приморского района обратился школьник с кучей травм и переломом. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- У ребенка была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом грудной клетки, - рассказал источник.

Сразу же после первичного осмотра школьника госпитализировали в Детскую больницу №19 имени Раухфуса, так как с такими травмами домашнее лечение ему никак бы не подошло.

Сам ребенок рассказал, что накануне его избил неизвестный ему подросток. Это произошло в школе, которая находится на улице Оптиков. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка и устанавливаются детали того, как мальчик получил травмы.