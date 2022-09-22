Центры ветеринарной офтальмологии и стоматологии открылись в Петербурге

В Петербурге открылись Центры ветеринарной офтальмологии и стоматологии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 22 сентября 2022 года открылись два ветеринарных центра узкой направленности - офтальмологии и стоматологии. Они входят в состав городской ветеринарной станции. Центры разместились в отремонтированном здании в доме 14 по Боровой улице. Об этом рассказали в Смольном.

- Открытие специализированных центров – долгожданное событие для владельцев животных, важный этап в развитии государственной ветеринарной службы Петербурга, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Ветеринарные центры оснащены новым оборудованием. В них есть смотровые, операционные, дневной стационар, где животные могут быть размещены перед или после операции.

Отмечается, что центры будут востребованы, так как более чем у 60 процентов домашних животных в последнее время диагностируют проблемы с глазами и зубами.