Подросток развратил 12-летнюю девочку в Петербурге

Петербургский подросток соблазнил 12-летнюю подружку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подросток развратил 12-летнюю девочку. Об этом стало известно, когда школьница пришла на прием к врачу в отделения детской гинекологии одной из поликлиник Калининского района. Об этом 22 сентября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 13-летняя девочка пришла в медицинское учреждение и попросила взять у нее анализы на инфекции. Во время осмотра выяснилось, что школьница уже ведет раннюю половую жизнь, - рассказал источник.

Девочка призналась, что в феврале, когда ей было еще 12 лет, она несколько раз вступала во "взрослые отношения" с 14-летним другом. Она заявила, что все было без насилия и по согласию.

Мать девочки также заявила, что дети вступали в связь по доброй воли и попросила прекратить проверку полиции.