Мужчина тайно снимал голую падчерицу в ванной в Ленобласти

В Ленобласти отчим тайно снимал падчерицу в ванной Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области полиция проводит проверку после заявления 34-летней женщины, рассказавшей, что ее муж тайно снимал ее дочь в ванной. Жительница города Кириши обратилась в правоохранительные органы вечером 21 сентября 2022 года с требованием привлечь супруга к уголовной отвественности. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина рассказала, что ее муж установил в ванной комнате в их квартире скрытую видеокамеру и с 7 по 20 сентября тайно снимал на видео обнаженную падчерицу. Девочке на данный момент 15 лет, - рассказал источник.

Был ли задержан после этого заявления мужчина, не уточняется. На данный момент сотрудники правопорядка проводят проверку, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.