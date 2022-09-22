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Происшествия22 сентября 2022 18:17

Суды арестовали 128 человек после незаконной акции в Петербурге 21 сентября

Всего в суды города поступило более 350 материалов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Более 350 материалов поступили в суды Петербурга после несанкционированной акции в среду

Более 350 материалов поступили в суды Петербурга после несанкционированной акции в среду

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 350 материалов поступило в суды Санкт-Петербурга после незаконной акции, прошедшей в городе 21 сентября 2022 года. К вечеру 22 сентября суды вынесли решения по 150 делам. Об этом рассказали в пресс-службе судов Северной столицы.

- Всего поступило 353 материала, решения приняты по 150. Остальные материалы на рассмотрении, - сообщили в пресс-службе.

Больше всего материалов поступило в Василеостровский районный суд - сразу 62. Пока что решения приняты по девяти - аресты от 10 до 14 суток. На втором месте Красногвардейский районный суд, в который поступило 55 материалов. Из них по 20 приняты решения от арестах, еще 34 отложено.

Всего по 128 материалам вынесены решения об аресте, по 17 - о штрафах, по четырем - об обязательных работах, по одному - о прекращении.