Более 1 млн человек привились от гриппа в Петербурге

В Петербурге от гриппа привито более миллиона человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург перешагнул отметку с 1 миллион привитых от гриппа жителей города. Об этом 22 сентября 2022 года сообщили в Смольном. Среди привитых почти 5 тысяч беременных женщин, более 220 тысяч детей, а также 777 тысяч взрослых.

- Особое внимание уделяется иммунизации лиц с хроническими заболеваниями. На 22 сентября привито более 283 тысяч человек, состоящих на учете с различными заболеваниями, - отметили в городской администрации.

Прививочные пункты работаю во всех городских поликлиниках. Помимо этого в 14 районах есть 41 передвижной пункт. Лишь за одну неделю передвижными кабинетами воспользовались свыше 30 тысяч жителей Петербурга. Так, они работали у тридцати станций метрополитена, у железнодорожного вокзала в Пушкине, у торговых центров «Сити Молл», «Гулливер» в Приморском районе и в других местах, в том числе в пригородных поселках.