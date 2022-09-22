Толпа пассажиров застряла на входе на станцию метро «Василеостровская» в Петербурге вечером 22 сентября

Коллапс из пассажиров произошел на станции метро «Василеостровская» в Петербурге вечером 22 сентября Фото: СОЦСЕТИ

На станции метро "Василеостровская" в Санкт-Петербурге вечером 22 сентября 2022 года произошел коллапс. Огромная толпа людей застряла на входе в вестибюль из-за ЧП на эскалаторе. У одной из пассажирок случился приступ эпилепсии. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- На станции метро "Василеостровская" сегодня образовался коллапс из-за плохого самочувствия пассажирки. По словам очевидцев, у женщины начался приступ эпилепсии, пока она спускалась в метро, - рассказали свидетели.

У одной из пассажирок случился приступ эпилепсии прямо на эскалаторе Фото: СОЦСЕТИ

На помощь женщине сразу же прибежали сотрудники метрополитена. Они остановили эскалатор, вызвали спасателей, которые помогли положить пассажирку на носилки и вынести на улицу, где уже ожидала машина скорой помощи.

На время в метро остановили движение одного эскалатора и закрыли одну дверь. Из-за этого на входе и образовалось столпотворение.