Колл-центр 122 начал отвечать на вопросы о частичной мобилизации в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на вопросы о частичной мобилизации ответят в Службе «122», а также по отдельному короткому номеру Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга смогут обращаться в службу 122 по вопросам о частичной мобилизации. Такое распоряжение 22 сентября 2022 года дал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Колл-центр уже начал работать, сообщили в Смольном.

- Цель – широкое оповещение петербуржцев о деталях частичной мобилизации, предотвращение распространения ложной и фейковой информации. Каждый должен иметь возможность получить исчерпывающие ответы на интересующие его вопросы, - отметил градоначальник.

Ранее служба 122 работала только по вопросам коронавируса. В данном направлении она также продолжит работать.

Кроме этого, в скором времени в Санкт-Петербурге появится дополнительный короткий номер, по которому будет проводиться консультация только на тему частичной мобилизации.