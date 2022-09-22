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Общество22 сентября 2022 19:02

Колл-центр 122 начал отвечать на вопросы о частичной мобилизации в Санкт-Петербурге

Также позже запустят дополнительный короткий номер
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Санкт-Петербурге на вопросы о частичной мобилизации ответят в Службе «122», а также по отдельному короткому номеру

В Санкт-Петербурге на вопросы о частичной мобилизации ответят в Службе «122», а также по отдельному короткому номеру

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга смогут обращаться в службу 122 по вопросам о частичной мобилизации. Такое распоряжение 22 сентября 2022 года дал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Колл-центр уже начал работать, сообщили в Смольном.

- Цель – широкое оповещение петербуржцев о деталях частичной мобилизации, предотвращение распространения ложной и фейковой информации. Каждый должен иметь возможность получить исчерпывающие ответы на интересующие его вопросы, - отметил градоначальник.

Ранее служба 122 работала только по вопросам коронавируса. В данном направлении она также продолжит работать.

Кроме этого, в скором времени в Санкт-Петербурге появится дополнительный короткий номер, по которому будет проводиться консультация только на тему частичной мобилизации.