Референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России пройдет в Ленинградской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

23 сентября 2022 года начнется референдум, на котором жители территории Донецкой и Луганской народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут принять решение о вхождении регионов в состав России. Голосование пройдет до 27 сентября по всей стране, в том числе, избирательные участки будут организованы и в Ленинградской области.

- Наша задача, как органов власти, состоит в том, чтобы обеспечить возможность выразить свое волеизъявление в дни референдума всем желающим жителям народных республик и освобожденных территорий, вынужденно покинувшим регион голосования и находящимся на территории Ленинградской области, - отметила вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

В Ленобласти будут организованы четыре избирательных участка: город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138; город Кингисепп, проспект Карла Маркса, 2А; Гатчина, улица Карла Маркса, дом 44; Тихвин, 4 микрорайон, дом 42.

С 23 по 26 сентября на этих участках с 10 до 18 часов смогут проголосовать жители обеих республик и областей. 27 сентября голосование пройдет с 8 до 18 часов в следующем порядке: для жителей ЛНР в Гатчине, Херсонской области в Кингисеппе, Запорожской области и ДНР во Всеволожске, также будет работать дополнительный участок в Тихвинском районе, поселке Царицыно Озеро, дом 9 для жителей ДНР.

По вопросам участия в референдуме обращаться по следующим телефонам колл-центра зарубежных избирательных комиссий: (812) 4924006, 4929634, 4962370 (с 8 до 20 часов).