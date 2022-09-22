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Происшествия22 сентября 2022 19:49

Таксиста задержали за сексуальные домогательства к 12-летней девочке в Петербурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Таксиста задержали за сексуальные домогательства к 12-летней девочке в Петербурге

Таксиста задержали за сексуальные домогательства к 12-летней девочке в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала таксиста, которого подозревают в педофилии. 21 сентября 2022 года в отделение МВД обратилась жительница Купчино. Она рассказала, что днем ранее таксист сексуально домогался ее 12-летнюю дочь. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Со слов женщины, днем 20 сентября около дома 122 по Московскому проспекту таксист совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери, - рассказал источник.

Вскоре сотрудники полиции задержали на Мытнинской улице 34-летнего мужчину, уроженца соседней страны. Оказалось, что он работает водителем автобуса, а в свободное время подрабатывает в такси.

На данный момент мужчина находится под стражей, проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.