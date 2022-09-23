Toyota закрывает свой завод в Петербурге

"Тойота" закрывает завод в Петербурге. Фото: компания "Тойота Мотор"

Петербургский завод японской автомобильной компании «Тойота» (Toyota) закрывается. Производство, простаивавшее с начала марта 2022 года, теперь окончательно свернуто. Об этом рабочим сообщили на общем собрании персонала, которое состоялось 23 сентября.

- Прямо сейчас на заводе «Тойота» проходит собрание с коллективом, на котором руководство говорит о судьбе завода и сотрудников. Завод будут закрывать, - сообщает читательница «КП-Петербург», супруг которой работает на предприятии.

По ее словам, мужа, как и весь персонал завода, заставили подписать бумагу о неразглашении. Сейчас на предприятии собраны все сотрудники - около двух тысяч человек.

Напомним, что петербургский завод «Тойота» был открыт в промзоне «Шушары» 21 декабря 2007 года. Торжественная церемония открытия прошла с участием высшего руководства японского автогиганта, представителей японской дипломатии и президента России Владимира Путина.

По состоянию на март 2022 года завод выпускал по полному циклу, со сваркой кузовов, две модели: седан «Тойота Камри» (Toyota Camry) и кроссовер «Тойота Рав» и (Toyota RAV4).