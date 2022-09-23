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Экономика23 сентября 2022 12:34

Закрытие завода Toyota в Петербурге подтвердил Минпромторг РФ

Утром об окончательном прекращении работы сообщал персонал предприятия
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Тойота Мотор" закрывает завод в Петербурге и выставляет его на продажу.

"Тойота Мотор" закрывает завод в Петербурге и выставляет его на продажу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство промышленности и торговли России подтвердило факт закрытия автозавода японской компании Toyota, расположенного в промзоне Шушары в Петербурге. Утром об окончательной остановке предприятия «КП-Петербург» рассказала читательница, муж которой работает на заводе.

- «Тойота Мотор» закрывает сборочную площадку в Петербурге. Будут все социальные обязательства перед коллективом, а также выплачены значительные компенсации, - пишет ТАСС.

По предварительным данным, увольняемым сотрудникам дадут по 12 месячных окладов. Причем сокращены будут не только рабочие завода, но и административный персонал из московского офиса российского подразделения «Тойоты».

При этом компания не уходит с рынка полностью, гарантийное обслуживание проданных автомобилей будет проводиться в полной мере.

Сам же завод, проработавший в Петербурге 15 лет, законсервируют и попытаются продать другому владельцу. Собирать машины марки Toyota здесь уже не будут.