Отец изнасиловал 9-летнюю дочь в Петербурге

Отец изнасиловал 9-летнюю дочь в Кронштадте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, насиловавшего свою малолетнюю дочь. Насилие происходило в 2017-2018 годах, когда девочке было всего девять и десять лет. Об этом 23 сентября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Сотрудникам полиции стало известно, что 40-летний безработный житель Кронштадта с сентября по декабрь 2017 года и с марта по август 2018 года в квартире в доме на Кронштадтской улице совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери 2008 года рождения, - рассказал источник.

На данный момент мужчина уже задержан и находится под стражей. Следственный комитет возбуди уголовное дело по тяжкой статье. Известно, что на допросе дал признательные показания. Расследование продолжается.