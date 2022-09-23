Полиция Петербурга предупредила о недопустимости участия в незаконных митингах

Полиция Петербурга предупредила о недопустимости участия в несогласованных публичных мероприятиях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области предупредила жителей города о недопустимости участия в несогласованных митингах. Об этом в МВД напомнили 23 сентября 2022 года в связи с распространяемой в сети информации с призывами к проведению несанкционированных акций.

- Подразделениями полиции реализуется комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории, - отметили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

При попытке участия в подобных акциях все участники и организаторы будут привлечены к уголовной и административной отвественности. В полиции призвали не реагировать на заявления организаторов, а также воздержаться от посещения районов, где могут проходить незаконные митинги.