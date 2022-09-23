Суд Петербурга дал пять лет матери, сажавшей детей на цепь

Суд на пять лет отправил в колонию петербурженку, издевавшуюся над детьми. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд вынес приговор жительнице Красногвардейского района Петербурга, которая морила голодом и держала на цепи. Женщину обвиняли в истязании и неисполнении родительских обязанностей.

- Обвиняемая, в квартире дома на проспекте Энергетиков, основываясь на ложно понимаемых ею методах воспитания, систематически применяла насилие к малолетним, причиняла им физические и психические страдания, ограничивала в приемах пищи, одевала на них фрагменты металлической цепи на креплении, вбитом в стену коридора, - приводит материалы дела Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Цепь горе-мать застегивала детям на шее. Следователи отмечают, что кроме побоев и недостатка еды, малыши также страдали от нехватки сна.

В суде женщина пыталась оправдаться, заявила, что сажала детей на цепь, так как они ее не слушались. А обвинения в голодоморе отвергла.

Суд мамочке не поверил, приговорив ее к пяти годам колонии. Своим детям она должна будет выплатить компенсацию по миллиону рублей каждому.