Поиски пропавшего 9-летнего ребенка завершены в Петербурге

9-летнего мальчика искали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Волонтеры и полиция завершили поиски пропавшего в Петербурге девятилетнего мальчика. Школьник не вернулся домой вовремя в четверг, 22 сентября. Его родители сразу забили тревогу. Информацию о пропавшем ребенке разместили в соцсетях.

- Мальчик 2013 года рождения. Рост 140 сантиметров, нормального телосложения. Волосы русые, глаза голубые. Был одет в красную куртку, синие брюки, черные кроссовки и голубую кепку, - говорилось в ориентировке в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт».

По поиски мальчика были брошены все свободные силы волонтеров. И к вечеру четверга появилась обнадеживающая информация. Сначала поисковики сообщили о проверке сведения, а потом написали главные слова: «найден, жив».

Сейчас ребенок находится дома, с ним все в порядке.