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Происшествия23 сентября 2022 13:50

Поиски пропавшего 9-летнего ребенка завершены в Петербурге

Школьник не вернулся домой вовремя вечером 22 сентября
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
9-летнего мальчика искали в Петербурге.

9-летнего мальчика искали в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Волонтеры и полиция завершили поиски пропавшего в Петербурге девятилетнего мальчика. Школьник не вернулся домой вовремя в четверг, 22 сентября. Его родители сразу забили тревогу. Информацию о пропавшем ребенке разместили в соцсетях.

- Мальчик 2013 года рождения. Рост 140 сантиметров, нормального телосложения. Волосы русые, глаза голубые. Был одет в красную куртку, синие брюки, черные кроссовки и голубую кепку, - говорилось в ориентировке в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт».

По поиски мальчика были брошены все свободные силы волонтеров. И к вечеру четверга появилась обнадеживающая информация. Сначала поисковики сообщили о проверке сведения, а потом написали главные слова: «найден, жив».

Сейчас ребенок находится дома, с ним все в порядке.