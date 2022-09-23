Просидевшую девять дней на дереве кошку спасли в Ленобласти

Кошку спасли с дерева в Волхове. Фото: vk.com/koshkispas

Исхудавшую домашнюю кошку, просидевшую больше недели на дереве, спасли в Ленинградской области. Вызов сотрудникам отряда «КОШКИСПАС» поступил из города Волхов. На месте ЧП уже находились местные пожарные, но у них не оказалось выдвижной лестницы, чтобы достать животное. Сама слезать вниз кошечка не хотела, так как обессилела и боялась бегавших внизу собак.

- Кошка суетилась, но деться с тоненьких веточек ей было некуда, - рассказали о спасательной операции в «КОШКИСПАСе».

В итоге одна из сотрудниц отряда залезла на дерево, попросив оставшихся внизу растянуть тент для подстраховки. Но он не пригодился, так как исхудавшая от голода и страха кошка сама далась в руки. Ее посадили в переноску и аккуратно спустили на землю.

- Это третья кошка в нашей истории, которая провела так много времени -9 дней - на дереве. Ее спасло то, что были дожди, и она могла получать хотя бы воду, - отмечают спасатели.

Хозяевам они наказали срочно отнести питомца к ветеринару, так как голодание очень пагубно отражается на кошачьем здоровье.