Полиция поймала петербуржца, убившего свою жену 19 лет назад

Полиция поймала мужчину, убившего жену 19 лет назад. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Убийство жительницы Петербурга, совершенное ее мужем, удалось раскрыть 19 лет спустя. В декабре 2003 года было обнаружено тело пенсионерки с множественными огнестрельными ранениями. Женщина проживала на проспекте Ветеранов.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье убийство, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе расследования было установлено, что женщину из самодельного ружья застрелил ее собственный муж. После чего мужчина исчез из поля зрения полиции. Поиски подозреваемого продолжались почти два десятка лет. Но в сентябре 2022 года он был задержан.

Сейчас мужчиной занимается Следственный комитет. Решается вопрос о передаче дела в суд.