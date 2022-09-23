Ремонт на Пулковском шоссе закончат раньше срока

Из-за ремонта трасса с начала сентября стоит в пробках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дорожный ремонт на Пулковском шоссе пообещали закончить раньше срока. Об этом "Комсомольской правде-Петербург" рассказали в комитете по транспорту города. Участок трассы, ведущий к аэропорту, уже неделю скован пробками. По плану отремонтировать дорогу хотели к 10 октября.

- По информации Комитета, ремонтные работы идут с опережением графика.В соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения на период ремонта Пулковского шоссе от Дунайского пр. до Петербургского шоссе ответственным за проведение работ должно быть предусмотрено сохранение движения минимум по 2-м полосам в одном направлении. Работы в границах ж/д путепровода, в свою очередь, должны вестись в ночное время, - сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Жители города просили властей перераспределить транспортные потоки и пустить автомобили по другой дороге. Например, был вариант, проезжать в сторону Пулково вдоль торговых центров. Но в Смольном такой вариант не рассматривают.

- Максимальный уровень загрузки Пулковского шоссе из-за ремонта наблюдался в конце прошлой недели - в первые дни ремонтных работ. В настоящее время транспортные потоки частично перераспределены на Витебский пр. Однако полное исключение заторовых ситуаций в часы «пик» во время ремонта Пулковского шоссе не представляется возможным, - отметили в ведомстве.