Водитель попал в реанимацию после ДТП в Невском районе Петербурга

"Фольксваген" протаранил "Шкоду" в Невском районе Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла в Невском районе Санкт-Петербурга. Вечером 23 сентября 2022 года на перекрестке улицы Фарфоровской и улицы Бабушкина встретились две иномарки "Шкода" и "Фольксваген". Последняя буквально протаранила второй автомобиль. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Оба торопились на желтый, - рассказал очевидец.

Однако внимательные пользователи социальной сети обратили внимание, что оба водителя ехали на красный свет светофора. Водитель "Фольксвагена" гнал на большой скорости через перекресток, а в это время "Шкода" совершала поворот. В момент первый автомобиль буквально протаранил второй, оставив в нем огромную вмятину.

В итоге водителя "Шкоды" увезли в реанимацию. Он был жив, но без сознания. Водитель "Фольксвагена" отделался испугом. По факту аварии дорожная полиция проводит проверку.