Иномарка сбила на Комендантском проспекте подростка на роликах

Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Фото: Артем КИЛЬКИН

Подросток угодил в больницу после вечерней прогулки на роликах. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 14-летний мальчик попал под колеса иномарки.

Известно, что подросток, не снимая роликовые коньки, пересекал пешеходный переход на Комендантском проспекте по разрешающему сигналу светофора. Рядом с мальчиком в этот момент шла мама. Незнакомая "Киа" подстерегла его незаметно - на углу проспекта и Плесецкой улицы.

Как выяснилось, 45-летняя женщина-водитель неаккуратно выехала с Плесецкой улицы направо и не затормозила перед пешеходным переходом.

- В результате ДТП, мальчик в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Какие травмы получил ребенок, не уточняется.