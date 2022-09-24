Число госпитализаций коронавирусных больных в Петербурге снижается третий день подряд

Число выявленных за сутки заражений держится примерно на одном уровне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число госпитализаций пациентов с covid-19 уже третий день подряд снижается в Петербурге. По данным оперативного штаба, 24 сентября в больницы попал 221 человек с коронавирусом. Днем раньше таких пациентов было 234, а 22 сентября - 244 человека.

То же самое можно сказать и о количестве летальных исходов. Если в субботу в Петербурге умерли 18 ковидных больных, то в пятницу - всего 12. В четверг число умерших составляло 20. Словом, уровень смертности тоже постепенно снижается, хотя отдельные скачки показателей еще имеют место.

После выздоровления из больниц выписались 4713 человек. Число поправившихся горожан держится на высоком уровне: например, в пятницу домой отправились более 5 тысяч человек. Примерно на одном уровне держится и число нововыявленных заражений:

- 24 сентября выявлено 3787 случаев заболевания коронавирусом. 23 сентября было выявлено 3936 случаев, 22 сентября - 3865 случаев, - сообщают данные оперштаба.