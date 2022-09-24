102-летнюю блокадную учительницу Надежду Строгонову наградили за заслуги перед Отечеством

Губернатор навестил учителя в день ее рождения. Фото: пресс-служба Смольного

Старейшая учительница Петербурга, Надежда Васильевна Строгонова, награждена за заслуги перед Отечеством. 102-летнему блокадному преподавателю вручили соответствующий Орден IV степени. Почетный подарок женщине сделал губернатор Александр Беглов - он приехал к учительнице в гости, чтобы поздравить с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Президент Владимир Владимирович Путин принял решение о присуждении Вам этой высокой награды. Вы заслужили ее блокадными днями, многолетним учительским трудом и сегодняшним днем, - сказал Надежде Васильевне губернатор.

В тяжелые годы блокады Строгонова трудилась учительницей и воспитателем в детском доме. А уже в пожилом возрасте выступила с инициативой установки памятника блокадному учителю. Так она хотела почтить память школы на 6-й Советской улице, где при бомбежке погибли пять учителей. Памятник установили в Соляном переулке.